С начала года ТЭС ДТЭК произвели 24 миллиарда кВт-ч электроэнергии

Как сообщает пресс-служба ДТЭКУ, до конца года предприятия энергохолдинга планируют отпустить в энергосистему Украины еще около 7 млрд кВт-час, передает БизнесЦензор.

"Для этого пополняют склады топливом и переводят блоки на уголь украинской добычи", – отмечается в сообщении.

В частности, ДТЭК продолжает накапливать угля на складах своих ТЭС для стабильного производства электроэнергии и энергетической безопасности страны.

"К концу октября на складах ТЭС ДТЭК накопили больше 1 млн тонн угля, что в два раза больше, чем было в начале осени", – подчеркивают в компании.

Кроме того, продолжается процесс по переводу блоков теплоэлектростанций на украинский уголь марки Г, чтобы не зависеть от импортного антрацита.

"На данный момент проводят наладочные работы на первом блоке Криворожской станции – уже в ноябре он начнет вырабатывать тепло и свет на угле марки Г", – уточнил в ДТЭК.

Ранее компания уже закончила переоснащение четырех блоков Приднепровской ТЭС, что позволило отказаться от использования около 2 млн тонн импортного антрацита и производить больше электроэнергии на отечественном угле.

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"В этом году энергетики ДТЭК уже отпустили в энергосистему 24 млрд кВт-ч электроэнергии. Из них 22 млрд кВт-ч было произведено на газовом угле, который добывают в Украине. Электроэнергия, которую ТЭС произвели и отпустили на отечественном угле – залог стабильности энергосистемы", – рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

"Чтобы отопительный сезон прошел без сбоев, мы направили более 1,8 млрд грн в подготовку восьми теплоэлектростанций и одной теплоцентрали к работе в усиленном режиме. Продолжаем наращивать запасы топлива на складах. В основном, это – отечественный уголь, который является гарантом энергетической независимости Украины", – подчеркнул руководитель компании.

В целом энергетики ДТЭК планируют отпустить в энергосистему в 2019 году 31 млрд кВт-ч электроэнергии.

Компания напоминает, что информация о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду собрана на сайте https://ozp.dtek.com/