Скандальная фирма времен Януковича вернулась на тендеры по утилизации отходов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, в этом году соберут, перегрузят и вывезут 110 тонн непригодных химических средств защиты растений из области к местам утилизации за рубежом по 59 тыс. грн за тонну.

Субподрядчиками победителя тендера будут ООО "Сигмас Эколоджи" Ильи Марчевского (сбор и хранение), ЗАО "Автодорсервис" (автоперевозки) Игоря Слободяна и Эль-Хамада Ходра, "Marita Shipping Ltd." (Израиль, морские и речные перевозки), "Tredi" (Франция, утилизация).

Цена нынешней сделки на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 7,17 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было ООО "Эко Нова" с Житомирщины с уставным капиталом 1 200 грн. Директором этой фирмы является Александр Далакишвили, а учредителями – киевлянин Иван Бегунов и фирма "Burevii Sp. z o. o." (Польша) киевлян Сергея Гонтаря и Вячеслава Пилипчука.

"С.И. Групп Консорт ЛТД" во главе с гражданином Израиля Ависсаром Йехиамом (Avissar Yehiam) по доверенностям представляют гражданин Туркменистана Алексей Шукуров и гражданин Израиля Илья Марчевский. Контактным лицом указана Татьяна Сарнавская.

Напомним, в 2011-2013 годах при министре экологии Николая Злочевском и президенте Виктора Януковиче разгорелся скандал, когда Минэкологии и Ивано-Франковская ОГА заказали "С.И. Групп Консорт ЛТД" вывоз отходов гексахлорбензола (ГХБ) с полигона под Калушем для утилизации на заводах Великобритании и Польши на общую сумму 871,85 млн грн.

Фирма нанимала субподрядчиками ООО "Си Буд Систем" того же Ильи Марчевского, ООО "АВС-Транс", в котором владела половиной уставного капитала, и "Tradebe Fawley Ltd" (Великобритания). По данным СМИ, вместо опасных отходов вывозилась обычная земля, но по цене $4 тыс. за тонну. При этом полигон под Калушем так и не был очищен.

В декабре 2012 года полиция начала уголовное производство против Минприроды и "С.И.Груп Консорт Лтд" о хищении бюджетных средств путем документального завышения фактического содержания ГХБ в отходах и объемов самих отходов.

В январе 2014 года подозреваемого по этому делу отпустили под залог в размере 122 тыс. грн, а через полгода вернули ему залог в связи с закрытием дела. Тогда же "С.И. Групп Консорт ЛТД" отсудила 294 млн грн долга у Ивано-Франковской ОГА.

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В 2015 году Верховная Рада Украины создала следственную комиссию, чтобы исследовать ситуацию экспорта отходов, но о результатах ее работы не сообщалось.

С февраля 2014 года по сей день "С.И.Груп Консорт Лтд" не получала подрядов в Украине.

В 2018 году Кабмин по предложению Минэкологии разрешил экспорт опасных отходов для утилизации даже при наличии в Украине мощностей для этого. Через год, в 2019 году Херсонская ОГА объявила нынешний тендер, который выиграла "С.И. Групп Консорт ЛТД ".

Кроме того, в марте 2019 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, кто-то в 2016 году через нотариуса с использованием поддельных документов якобы завладел половиной уставного капитала "АВС-Транс" стоимостью 3,49 млн грн, которая принадлежала "С.И. Групп Консорт ЛТД ", чем причинил последней убытки.