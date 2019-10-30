Компания отца министра обороны выиграла в конкурсе на добычу газа на Луганщине

Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе "ProZorro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Компания выиграла торги с ценой 1,65 млн грн. Единственным ее конкурентом было ООО "Дашава", предложившее 1,53 млн грн.

"Надра Карбон" получит участок для геологического изучения и дальнейшей исследовательско-промышленной разработки сроком на 20 лет.

Перспективные ресурсы природного газа на участке оценивались в 0,9 млрд куб. м.

61% "Надра Карбон" принадлежит Tutkovsky plc (Кипр) Павла Загороднюка, 20% – Игорю Толочко,, 19% – Владимиру Безвинному. Павел Загороднюк является отца действующего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада назначила Андрея Загороднюка министром обороны Украины.

Загороднюк с июля входил в наблюдательный совет "Укроборонпрома", был внештатным советником президента Владимира Зеленского, в 2015-2017 годах он был главой проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины. С 2005 года возглавлял производителя бурового оборудования для нефтегазовых скважин Discovery Drilling Equipment (ТОВ "Дискавери-буровое оборудование Украины"), бенефициаром которой он же и является.

Интерью о бизнесе Загороднюка читайте в материале БизнесЦензор: Руководитель украинского производителя бурового оборудования: "Устаревшие 30-летние станки – это общая проблема отрасли"