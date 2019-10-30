Volkswagen сократит продажи из-за падения спроса на автомобили

Volkswagen сообщила, что замедление мирового спроса приведет к тому, что поставки автомобилей Volkswagen Group в 2019 году будут соответствовать прошлогодним показателям, скорректировав свой прежний прогноз, который предполагал небольшой рост, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В то же время компания сообщила, что скорректированная операционная прибыль за девять месяцев выросла на 11,2% – до 14,8 миллиарда евро с 13,3 миллиарда евро годом ранее, за счет продаж внедорожников и скачка спроса на автомобили Skoda и Porsche.

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Как сообщалось, чистая прибыль BMW во втором квартале снизилась на 29% и составила 1,48 млрд евро по сравнению с 2,08 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Глобальные автопродажи компании в январе-июне 2019 года упали на 7%. Среди важнейших авторынков наибольшее проседание наблюдалось в Китае – на 13,7% в годовом выражении.

Напомним, ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом исследовании пришло к выводу, что растущие продажи кроссоверов и внедорожников (в англоязычных текстах - SUV) способствуют увеличению мирового спроса на бензин и дизтопливо. При этом прогнозируемое расширение парка SUV компенсирует падение спроса на ископаемое моторное топливо, обусловленное ростом продаж электромобилей (EV).