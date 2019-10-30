40% потребителей газа в Днепропетровской области используют онлайн-сервисы

Как сообщает пресс-служба АО "Днепропетровскгаз", только с начала года количество клиентов, которые выбрали дистанционный способ коммуникации, выросло на 44 тысячи, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что в "Личном кабинете" потребитель видит состояние счета, свои персональные данные, может сформировать и распечатать квитанцию, передать показания счетчика, оплатить потребленный газ онлайн. Также этот сервис позволяет подать заявку на вызов мастера или контроллера.

"Для нас важно получать обратную связь от каждого клиента. На сегодняшний день "Личный кабинет" на сайте 104.ua является одним из онлайн-сервисов, разработанных компанией для потребителей газа. Ежедневно в течение последних 4 лет, мы получаем вопросы и предложения от наших клиентов через "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Сегодня "Личный кабинет" есть и в мобильном формате. Скачать мобильное приложение 104 Mobile можно как в Google Play так и в AppStore", – отметила руководитель управления клиентского сервиса "Днепропетровскгаза" Алина Левкович.

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В компании отметили, что пользоваться "Личным кабинетом" могут и те потребители, у которых установлены общедомовые счетчики. С помощью сервиса клиенты могут самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, узнавать объем потребленного природного газа, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты.

"Кроме того, "Личный кабинет" особенно информативен для получателей государственной помощи – льготников и субсидиантов, ведь оперативно отражает всю необходимую информацию о начислениях и назначениях", – отмечается в сообщении.

Зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте 104.ua можно самостоятельно, со своего компьютера, или воспользоваться помощью специалистов "Днепропетровскгаза". В Центрах обслуживания клиентов компании есть специально отведенные для этого уголки, оборудованные компьютерной техникой с доступом к сети интернет. При необходимости практическую помощь в регистрации предоставляют менеджеры Центров обслуживания и операторы Контакт-центр по тел. (067) 00-90-104.

Напомним, основной сферой деятельности ОАО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%.

Природный газ в области получают более 600 тысяч семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд кубометров газа в год.