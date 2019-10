Компании из Норвегии и Китая договорились о строительстве крупнейшей ВЭС в Украине

Как сообщили в NBT, компания также подписала предварительное соглашение о финансировании этих ВЭС с CET, Industrial Commercial Bank of China (ICBC), Export-Import Bank of China (Exim Bank of China) и China Construction Bank (CCB) на сумму 500 млн евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Норвежская компания отмечает, что при поддержке ICBC, Exim Bank of China и CCB планирует привлечь в рамках синдиката еще 250 млн евро от других международных банков для реализации проекта ветропарков "Зофия".

Согласно сообщению, общий объем инвестиций в ветропарки "Зофия" превысит 1 млрд евро.

Предполагается, что после завершения строительства указанных ВЭС их выработка составит 2900 ГВт-ч в год, чего достаточно для удовлетворения потребностей примерно 340 тыс. домашних хозяйств, а выбросы CO2 будут сокращены на 1,6 млн тонн в год.

На церемонии подписания соглашений в штаб-квартире State Grid Corporation of China присутствовали посол Норвегии в КНР Синье Брудесет (Signe Brudeset) и первый секретарь посольства Украины в КНР Олег Малый.

NBT напомнила, что в начале этого года закрыла сделку по финансированию ВЭС "Сиваш" мощностью 250 МВт на сумму 262 млн евро.

Как сообщалось, NBT 23 января 2019 года подписала инвестиционное соглашение о строительстве ветропарка на 750 МВт в Запорожской области с Европейским банком реконструкции и развития (EБРР), Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO), Черноморским банком торговли и развития. Организатором синдиката инвесторов выступил JP Morgan.

Согласно данным Единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) на сентябрь этого года, подконтрольное NBT ООО "Азовинвестпром" приступило к реализации первой очереди ветропарка "Зофия" мощностью 42,5 МВт на территории Якимовского района Запорожской области.

В рамках реализации проекта рассматриваются 12 локаций для установки от десяти до 12 ветроэлектроустановок (ВЭУ) мощностью от 4,2 МВт каждая. Высота башни - до 140 м, диаметр ротора - от 145 м до 170 м в зависимости от производителя и модели оборудования.

Оба проекта в Херсонской и Запорожской области реализуются NBT совместно с французской энергетической компанией Total-Eren (дочерняя структура Total).

Напомним, NBT в апреле 2018 года купила 100% ООО "Сивашэнергопром" (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт), а в начале сентября был подписан договор о реализации проекта по строительству ВЭС мощностью 250 МВт и стоимостью $375 млн в Херсонской области (вдоль озера Сиваш) при ведущей роли NBT. Весной этого года начинается строительство 67 ветровых электроустановок.

NBT также владеет 49% акций ветропарка Linxi мощностью 100 МВт и 33% акций ветропарка Baicheng мощностью 49,5 МВт в Китае.