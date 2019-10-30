"Приватбанк" оспорил в суде действия следователей Госбюро расследований

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

В ходатайстве говорится об установлении процессуального срока для расследования ГБР уголовного производства по умышленному неисполнению банком решения суда, которое действовало 8 дней и было отменено тем же судом, как преждевременно вынесенное.

Согласно сообщению, "Приватбанк" 21 октября узнал из реестра судебных решений об определении Печерского районного суда Киева о предоставлении доступа следователем ГБР к конфиденциальным и защищенным адвокатской тайной договорам и другим документам, касающихся сотрудничества банка с зарубежными юридическими советниками, а именно компанией Hogan Lovells International LLP, которая представляет "Приватбанк" в судебном процессе в Высоком суде Англии против бывших владельцев, и компаниями AlixPartners Services UK LLP и Kroll Associates UK Ltd.

Как сообщалось, ранее "Приватбанк" заявлял, что 26 июля - на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса - получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам НАБУ все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов.

Как сообщили в банке, основанием для следственных действий детективов НАБУ были заявления 2017-2018 годов от нардепов ВР прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которых связывают с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

"Производство по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам возобновлены летом 2019 года", – отмечали в "Приватбанке".

В свою очередь в НАБУ заявили, что не изымали документации о юристах "Приватбанка", которая касается судебного процесса банка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Англии.

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Напомним, в конце сентября 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу Игоря Коломойского и оставил без изменений решение Соломенского райсуда Киева от 3 января 2018 года, которым по ходатайству ООО "Астерс" был отменен запрет для НБУ, Минфина, "Приватбанка" и их консультантов выполнять условия любых договоров, которые прямо или косвенно касаются интересов Коломойского. 29 мая 2019 года Верховный Суд подтвердил решение Апелляционного суда.

Указанный запрет был введен постановлением Соломенского райсуда Киева от 15 декабря 2017 года по ходатайству Коломойского в рамках обеспечения его иска о признании недействительными и прекращении действия договоров, которые НБУ, Минфин и "Приватбанк" заключили со своими консультантами и их субподрядчиками.

При этом Коломойский пытался с помощью еще одного иска заблокировать работу консультантов "Приватбанка" и НБУ через районный суд в Одессе.

Упомянутые в исках Коломойского компании вовлечены в процесс forensic audit "Приватбанка", который, в соответствии с Меморандумом с МВФ, должен был завершиться еще до конца сентября 2017 года.