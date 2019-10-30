Жители Волыни задолжали за потребленный газ 390 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Волыньгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

По данным компании, не оплаченные бытовыми потребителями начисления составляют почти 100% задолженности перед поставщиком газа.

"Благодаря настойчивой работе с неплательщиками с начала года задолженность уменьшилась на 26,5%", – сказано в сообщении.

В частности, только в сентябре компанией направлено должникам почти 3 тысячи сообщений и предупреждений о прекращении газоснабжения. С начала года в суд подано более 415 исков о взыскании задолженности за потребленный газ на общую сумму 3,5 млн грн. Из-за значительных неплатежей прекращено поставки газа почти 2,1 тыс. должников.

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"С наступлением холодов объемы потребления газа растут. Соответственно возрастут и начисления. От своевременной и полной их оплаты зависит бесперебойность и безопасность поставок газа в регионе. В отопительный сезон вопрос расчетов стоит особенно остро", – отмечает директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук.

Во избежание подобных ситуаций клиентам компании "Волыньгаз сбыт" предлагает заключить с договор реструктуризации долга с составлением графика его погашения. С такими ходатайствами потребители газа могут обратиться в Центры обслуживания клиентов на местах. Кроме того, при наличии оснований, потребители газа могут обратиться в органы субсидий о назначении государственной помощи на оплату коммунальных услуг.