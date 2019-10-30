На ЧАЭС запустили установку для очистки загрязненных радиацией материалов

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, передает БизнесЦензор.

"Установка позволит сократить количество отходов, подлежащих захоронению, а также получить спектрометрические обоснования, которые позволят вернуть чистые материалы в хозяйственное использование", – сказано в сообщении.

Проект финансируется в рамках программы "Инструмент сотрудничества в сфере ядерной безопасности" (ИСЯБ) Европейского Союза и имеет целью сокращение количества отходов, подлежащих захоронению, и, соответственно, повышение рентабельности системы обращения с радиоактивными отходами (РАО). Работы по проекту выполняет подрядчик – чешская компания "VF a.s.".

По словам специалистов ГСП "ЧАЭС", все материалы перед попаданием в установку будут проходить дезактивацию и другие необходимые меры.

Читайте также: В прошлом году из ЧАЭС не вывозили радиоактивные отходы, – СМИ

Как отмечают в Госагентстве, сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация установки. В первый день испытаний было выполнено 5 тестов и все они прошли успешно. После завершения опытно-промышленной эксплуатации промышленная мощность установки будет составлять 10 тонн в сутки. Все процессы на установке будут проходить автоматически.

"Сейчас освобождение радиоактивно загрязненных материалов в Украине проводится в относительно небольших объемах, но учитывая снятие с эксплуатации энергоблоков №1-3 Чернобыльской АЭС в будущем ожидается значительное расширение такой деятельности", – отмечается в сообщении.