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30.10.19 19:47

На ЧАЭС запустили установку для очистки загрязненных радиацией материалов

На ГСП "Чернобыльская АЭС" начались испытания установки для освобождения радиоактивно загрязненных материалов от регулирующего контроля.

На ЧАЭС запустили установку для очистки загрязненных радиацией материалов

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, передает БизнесЦензор.

"Установка позволит сократить количество отходов, подлежащих захоронению, а также получить спектрометрические обоснования, которые позволят вернуть чистые материалы в хозяйственное использование", – сказано в сообщении.

Проект финансируется в рамках программы "Инструмент сотрудничества в сфере ядерной безопасности" (ИСЯБ) Европейского Союза и имеет целью сокращение количества отходов, подлежащих захоронению, и, соответственно, повышение рентабельности системы обращения с радиоактивными отходами (РАО). Работы по проекту выполняет подрядчик – чешская компания "VF a.s.".

По словам специалистов ГСП "ЧАЭС", все материалы перед попаданием в установку будут проходить дезактивацию и другие необходимые меры.

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Как отмечают в Госагентстве, сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация установки. В первый день испытаний было выполнено 5 тестов и все они прошли успешно. После завершения опытно-промышленной эксплуатации промышленная мощность установки будет составлять 10 тонн в сутки. Все процессы на установке будут проходить автоматически.

"Сейчас освобождение радиоактивно загрязненных материалов в Украине проводится в относительно небольших объемах, но учитывая снятие с эксплуатации энергоблоков №1-3 Чернобыльской АЭС в будущем ожидается значительное расширение такой деятельности", – отмечается в сообщении.

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