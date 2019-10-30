Друг Богдана рассказал о бизнесе с нардепом Ткаченко на Одесской киностудии

Об этом Андрей Ваврыш рассказал в интервью программе "От воно як", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.Info.

По словам Вавриша, речь идет о строительстве на территории киностудии современного комплекса, где могли бы работать компании, занимающиеся производством кино.

"Мы работаем над тем, чтобы развивать этот объект, проводим переговоры со студиями, которые занимаются производством фильмов. На сегодняшний день производство кино уже немножко отличается от того, что было раньше. Сейчас это во многом пост-продакшн. И этот пост-продакшн – звук, видео или, скажем, дизайн, они уже могут изготавливаться в офлайне. Не нужно находиться в самой съемочной площадке", – отметил Ваврыш.

"Это дорого", – ответил бизнесмен на вопрос о том, сколько стоила ему доля в киностудии.

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"Тут все начинается только… Мы имеем целью создать там что-то такое, чтобы понятными категориями, как Unit-City – они идут в IT продукт, а это будет такой IT-кластер, который будет заниматься производством кинопродукции и всем, что связано с креативной индустрией", – уточнил Вавриш.

Напомним, половина акций Одесской киностудии принадлежит Министерству культуры Украины.

При этом еще в начале 2018 года в киностудии был только один частный совладелец – ООО "Новая киностудия" (49,99%) с орбиты Александра Ткаченко.

Сейчас частная доля поделена между двумя украинскими юрлицами, частично записанными на зарубежные компании. 25% и 24,99% акций киностудии принадлежат соответственно ООО "Медиа коворкинг" и ООО "Новая киностудия".

Официально ни Александр Ткаченко, ни Андрей Ваврыш не указанные в госреестре владельцами или конечными бенефициарами "Одесской киностудии.

ООО "Медиа коворкинг", которое с прошлого года владеет четвертью киностудии, принадлежит панамской компании "Тревор БИЗНЕС С.А." (на нее записана и украинская делевлоперская компания "Сага Девелопмент" во главе с Вавришем), а также юристу Дмитрию Овсию.

"В этом проекте я попросил его представлять мои интересы", – рассказал Ваврыш о роли Овсия в учредителях, указав причиной возможное негативное освещение в СМИ его роли в проекте.

Второй частный совладелец киностудии – ООО "Новая киностудия" – записан на британскую Cinema Love Ltd. В сентябре 2019 года в британском реестре появилась информация о прекращении с августа полномочий Александра Ткаченко как лица со значительным контролем в этой британской компании, что может быть связано с избранием его народным депутатом.

На уточняющий вопрос во время, владеют ли структуры Вавриша и Ткаченко по 25% киностудии, Ваврыш ответил: "Да-да".

Как сообщалось, в начале октября Верховная Рада признала утратившим силу закон, запрещающий приватизацию государственного пакета акций в уставном капитале ЗАО "Одесская киностудия".

Напомним, глава строительной компании SAGA Development и бывший заместитель директора Департамента градостроительства КГГА (в 2010-2015 годах) Андрей Вавриш не скрывает дружеских отношений с главой Офиса президента Андреем Богданом, но отрицает наличие совместного бизнеса.