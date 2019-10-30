Всемирный банк ухудшил прогноз цен на сырьевые товары

Об этом сообщается в отчете "Перспективы товарно-сырьевых рынков", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидается, что за резким снижением цен на энергоресурсы и металлы в 2019 году последует их дальнейшее падение в следующем году ввиду прогнозируемого ухудшения динамики роста мировой экономики, которое повлечет за собой сокращение спроса.

"Для экспортеров снижение спроса на сырьевые товары - это проблема, а для импортеров - возможность. По мере того, как и те, и другие переключаются с одних видов сырья на другие из-за колебаний цен и технического прогресса, особую важность приобретает производство и потребление этих ресурсов экологически устойчивым образом", - отметила вице-президент группы ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу.

По прогнозу ВБ, нефть в среднем будет стоить $60 за баррель в этом году и $58 за баррель в 2020 году. В апреле оценки составляли соответственно $66 и $65 за баррель.

"Отражая замедление темпов роста мировой экономики, потребление нефти будет теперь, как ожидается, расти гораздо медленнее, чем прогнозировалось ранее, и в будущем году повысится лишь незначительно. С точки зрения прогнозов цен на нефть наиболее серьезным фактором риска является более резкое по сравнению с ожиданиями проседание мировой экономики", - говорится в документе.

В более широком плане цены на энергоносители - с учетом природного газа и угля - в 2019 году будут, как ожидается, в среднем почти на 15% ниже прошлогоднего уровня и продолжат сокращаться в 2020 году.

"Цены на металлы, по прогнозам, упадут на 5% в этом году и продолжат снижение в будущем году, поскольку сокращение глобального спроса сильно влияет на рынок. Котировки драгоценных металлов продемонстрировали в этом году резкий рост, и, как ожидается, в 2020 году положительная динамика сохранится - это станет реакцией на усиление неопределенности в мире и стимулирующую денежно-кредитную политику", - отмечает ВБ.

Сельскохозяйственная продукция, по прогнозам аналитиков банка, в этом году подешевеет, но цены стабилизируются в 2020 году. Преодоление напряженности в торговых отношениях могло бы стимулировать рост цен на некоторые сельхозтовары, например, на соя-бобы и зерновые, а снижение стоимости энергоносителей способствовало бы сокращению расходов на топливо и цен на удобрения, вследствие чего подешевели бы энергоемкие сельскохозяйственные культуры, в частности, масличные.

В докладе ВБ также анализируются факторы, стимулирующие потребителей заменять один вид сырья другим, например, уголь - природным газом, а пластмассу - бумагой. Движущими силами такого замещения являются технический прогресс и изменения цен на сырье. Этот феномен наглядно иллюстрирует, какими рисками для перспектив долгосрочного роста экономики чревата чрезмерная зависимость некоторых стран от экспорта ограниченной группы сырьевых товаров.

"Зависимость от экспорта ограниченного набора сырьевых товаров ведет к уязвимости развивающихся стран - экспортеров сырья, поскольку резкий рост спроса и повышение цен способны стимулировать внедрение инноваций и замену одних видов сырья другими", - пояснил директор группы изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе.

Специальный раздел отчета ВБ посвящен последствиям произошедших 14 сентября атак на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии. По историческим меркам реакция рынка оказалась кратковременной, так как объемы производства удалось быстро восстановить, диверсификация источников поставок нефти, включая сланцевую нефть, постоянно расширяется, а спрос ослабевает. Однако эти события напомнили о том, что мировой рынок нефти по-прежнему крайне зависим от нескольких уязвимых к сбоям "узких мест" в области инфраструктуры и перевозок.