БизнесЦензор

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30.10.19 14:26

Итогом инвестиционного форума в Мариуполе стали 12 меморандумов, – Гончарук

На Инвестиционном форуме в Мариуполе "RE: think. Invest in Ukraine"¸ который состоялся 29 октября, подписано 12 меморандумов о сотрудничестве.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, команда правительства на форуме представила 120 готовых инвестиционных проектов.

Среди важных документов, которые подписаны на Форуме, Гончарук назвал меморандум с ведущими мобильными операторами о перераспределении частот для расширения покрытия мобильного интернета, меморандум с ЕБРР о финансировании региональных дорог, меморандум с Международной финансовой корпорацией (IFC) о взаимопонимании в сфере государственно-частного партнерства.

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