Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Документ предусматривает прекращение выплат народному депутату, если в течение календарного месяца он без уважительных причин не участвует в более 30% голосований на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний комитета.

Кроме того, согласно закону, основанием для начисления заработной платы народному депутату будет информация о его участии в не менее 70% голосований при принятии решений парламента на каждом пленарном заседании. Данные такого учета будут обнародованы на официальном сайте Верховной Рады.

Также президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов", которым предусмотрена публикация текстов депутатских запросов и ответов на них на официальном сайте Верховной Рады.

Закон также согласовывает с положениями действующего законодательства нормы закона "О статусе народного депутата Украины" в части декларирования имущественного положения парламентариев.

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Владимир Зеленский также подписал закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом".

Этот документ предусматривает внесение законопроектов и сопроводительных документов к ним с помощью единой автоматизированной системы, ведения дел проектов законов в такой системе и тому подобное.