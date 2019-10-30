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30.10.19 13:38

Дочерняя компания словацкой Nafta купила разрешение на добычу газа на Полтавщине

Дочерняя компания словацкой Nafta – ООО "Нафта РВ" – выиграла спецразрешение на выставленную на электронные торги Ватажкоскую нефтегазовую площадь в Полтавской области.

Дочерняя компания словацкой Nafta купила разрешение на добычу газа на Полтавщине

Об этом свидетельствуют данные в системе "ProZorro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе торгов "Нафта РВ" предложила за лицензию 6,85 млн грн. Единственным конкурентом победителя аукциона было ЧП "Оптима Ресурс", которое не повышало цену со стартовых 6,79 млн грн.

После оформления необходимых документов "Нафта РВ" получит участок недр для геологического изучения и дальнейшей исследовательско-промышленной разработки сроком на 20 лет.

Согласно материалам к аукциону, перспективные ресурсы газа по категории С3 на Ватажковском участке оценивались в 3,09 млрд куб. м. Рекомендовано пробурить две поисковые скважины глубиной 5700 м и 6300 м.

Nafta – ведущая в Словакии компания по разведке и добыче углеводородов, компания также работает в Чехии, Германии, Австрии и Украине. Основной акционер Nafta – холдинг EPH чешского бизнесмена Даниела Кретинского.

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