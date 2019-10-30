Зеленский подписал закон об исследовании космоса частными компаниями

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности "№ 143-их, принятый парламентом 2 октября 2019.

"Закон создает условия для развития отечественной космической отрасли, повышение ее инвестиционной привлекательности, формирование конкурентной среды для субъектов космической деятельности различных форм собственности", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Закон также определяет основные принципы космической деятельности в Украине, в частности: государственная поддержка коммерциализации космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины; открытие космоса для граждан и юридических лиц и возможность свободно исследовать и использовать космос.

"Реализация документа будет способствовать сохранению научно-технологического потенциала космической отрасли Украины и привлечению частного капитала с новейшими технологическими разработками", - сообщает Администрация президента.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.