Прибыль "Приватбанка" за 9 месяцев выросла в 5,4 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос на 37% по сравнению с указанным периодом 2018 года – до 14,68 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев увеличились на 2,3% – до 284,31 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам выросли на 16,5% и составили 58,43 млрд грн.

Обязательства банка за этот период уменьшились на 3,8% – до 237,12 млрд грн, а собственный капитал вырос на 50% – до 47,2 млрд грн.

Уставный капитал за девять месяцев сохранился на уровне 206,06 млрд грн.

Ранее правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.