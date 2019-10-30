"Укрсиббанк" увеличил чистую прибыль на 9%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 615,423 млн грн, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 14,1%, или на 598,487 млн грн по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 4,849 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев сократились на 1,8% – до 51,090 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 19,5% до 21,029 млрд грн.

Обязательства банка с начала года снизились на 1% до 44,819 млрд грн, собственный капитал снизился на 6,7% до 6,272 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 5,069 млрд грн.

"УкрСиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (55,589 млрд грн) "УкрСиббанк" занимал 9-е место среди 76 действовавших банков.