Государственная зерновая корпорация сократила чистый убыток почти в 7,3 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход от реализации за девять месяцев вырос почти в 1,6 раз - до 11,641 млрд грн.

Валовая прибыль ГПЗКУ в январе-сентябре возросла на 8,6% - до 452,79 млн грн, операционная прибыль сократилась на 39,5% - до 61,86 млн грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.