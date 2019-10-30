Жители Львовской области смогут управлять запасом газа на зиму онлайн

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Во Львовской области акционным предложением воспользовались 5080 бытовых клиентов, которые приобрели 5,8 млн куб.м газа. Около 70% акционных покупок были осуществлены онлайн. Именно поэтому инновационный продукт для управления запасом газа разработан на платформе Личного кабинета на сайте 104.ua", - сообщает компания.

С 15 октября в режиме онлайн клиенты могут самостоятельно выбрать период, в который они будут использовать "акционный" газ. Для этого до последнего дня текущего месяца потребления в "Личном кабинете" на сайте 104.ua необходимо оформить заявку.

По базовым условиям акции, если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене и оплачивается по цене ПСО, а запас сохраняется.

Если потребитель использует ресурс газового запаса, то нужно будет оплатить только стоимость доставки заказанного объема газа. Счет за доставку потребитель получит на свой почтовый адрес, или сможет загрузить в своем "Личном кабинете".

"Участникам акции, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", для оформления заявки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов. Шаблон заявки доступен на официальном сайте ООО "Львовгаз Сбыт", - сообщает компания..

"Львовгаз Сбыт" напоминает, что пользоваться зарезервированным запасом газа можно с 1 октября 2019 до 31 марта 2020 года.

Если резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать в то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.