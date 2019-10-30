Индийский лоукостер сделал крупнейший заказ в истории Airbus

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

IndiGo приобретет 300 лайнеров Airbus. Общая сумма контракта – 30 млрд евро.

Речь идет о самолетах типа neo, в которых производителям удалось добиться снижения расхода топлива на 15%, а эксплуатационные расходы на 8%.

Индийская авиакомпания приобретет самолеты A320neo и A321neo, которые используют на ближне- и среднемагистральных маршрутах, а также дальнемагистральную версию A321XLR. О ее производстве европейский авиаконцерн объявил во время международного авиасалона в Париже в июне 2019 года.

Генеральный директор IndiGo Роноджой Дутта рассказал, что индийский лоукостер сейчас владеет примерно двумя сотнями самолетов типа A320-200, A320neo, A321neo и намерен увеличить их количество до 730.

Как отмечает агентство AFP, за последнее десятилетие количество индийских авиапассажиров увеличилось в 6 раз. К 2025 году авиационный сектор страны может стать третьим по величине в мире.