БизнесЦензор

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30.10.19 08:42

Fiat Chrysler ведет переговоры о слиянии с Peugeot

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская группа PSA, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen, ведут переговоры о возможном объединении. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с ситуацией.

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Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По словам одного из них, обсуждается, в частности, вариант, согласно которому компании проведут полное слияние на равных условиях.

В этом случае, утверждает собеседник издания, президент PSA Карлос Таварес станет руководителем объединенного автопроизводителя. Джон Элканн, председатель совета директоров FCA, в свою очередь займет в новой компании аналогичную должность, говорит источник.

Другой собеседник охарактеризовал переговоры FCA и PSA как "текучие". По его словам, помимо вышеназванной могут быть рассмотрены и другие опции и условия. Гарантий того, что в конце концов сделка будет достигнута, нет, подчеркнул он.

В мае этого года FCA предложила сделку по слиянию компании Renault. В результате сделки был бы образован третий в мире автопроизводитель после Volkswagen и Toyota. В июне FCA отказалась от этой идеи.

FCA образовалась после покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler в 2014 г. Деятельность автопроизводителя контролирует семья итальянских предпринимателей Аньелли. Помимо Fiat и Chrysler среди брендов, которыми владеет концерн, – Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Maserati.

PSA – французская группа, образовавшаяся в 1970-х гг. В настоящее время она владеет такими брендами, как Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall.

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