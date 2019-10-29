Мининфраструктуры планирует привлечь до $20 миллионов на концессии пяти региональных вокзалов

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе Первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе 29 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что больше всего от концессии ж/д вокзала в Днепре планируется привлечь около $8 млн инвестиций, а от передачи в концессию вокзала Харькова - около $5,6 млн инвестиций.

На продемонстрированном в ходе презентации Криклия слайде отмечается, что на третьем месте, по оценкам Мининфраструктуры, находится вокзал Хмельницкого, где от концессии ожидают привлечь $1,9 млн, а вокзалы Николаева и Чопа планируется передать в концессию за $1,4 млн каждый.

По данным Мининфраструктуры, на Харьковском вокзале ежегодно обслуживается 5,7 млн пассажиров, на вокзале Хмельницкого - 1,6 млн пассажиров, на вокзале Днепра и Николаева - по 1,2 млн пассажиров, а на вокзале Чопа - 0,08 млн пассажиров.

Как сообщалось, в середине октября Мининфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию, в частности это касается вокзала в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.

В планах "Укрзализныци" сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 года-начале 2021 года.

По мнению главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, с одной стороны, это поможет привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры, с другой - железная дорога будет иметь партнеров, которые помогут развить процессы эффективного управления активами.