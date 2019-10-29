Microsoft обнаружила атаки российских хакеров на антидопинговые организации

По данным Microsoft, групп хакерова, которую также называют APT28, была связана с российским правительством, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Мишенями ее атак, которые начались 16 сентября, стали как минимум 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах.

Согласно сообщению Microsoft, некоторые атаки были успешны, однако большинство – нет.

Компания уведомила всех клиентов, ставших мишенью атак.

Ранее специализирующаяся на кибербезопасности компания CrowdStrike сообщала, что Strontium, одна из старейших в мире групп кибершпионажа, может быть связана с российской военной разведкой ГРУ.

Strontium публиковала медицинские документы и электронные письма, похищенные у спортивных организаций и чиновников антидопинговых агентств в 2016 и 2018 годах, что привело к выдвижению обвинений в федеральном суде в США в 2018 году.

Напомним, в 2015 году начался скандал во Всероссийской федерации легкой атлетики, связанный с обвинениями российских легкоатлетов в массовом применении допинга. В результате обнаруженных нарушений МОК лишил олимпийских медалей целого ряда российских спортсменов, а сборная РФ была отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.