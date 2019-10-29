ProZorro будет автоматически проверять налоговую задолженность участника тендера

Об этом говорится в сообщении ProZorro, передает БизнесЦензор.

Интеграция с налоговой облегчит работу в системе, как заказчикам, так и поставщикам. Сегодня госзаказчики для проверки отсутствия налоговой задолженности победителя аукциона могли просить у поставщика справку из налоговой. Соответственно, бизнес тратил время на очереди за справками в отделениях, посылал запросы через е-кабинеты. Иногда предприниматели так и не успевали получить документ, заказчик мог потерять наиболее экономически выгодное предложение.

Теперь государственные заказчики могут не запрашивать у бизнеса бумажные или электронные справки, а указывать в тендерной документации, что будут руководствоваться данным в ProZorro.

В свою очередь поставщики должны тщательно ознакомиться с тендерной документацией, и в случае отсутствия в ней возможности проверки налоговой задолженности на основе данных в ProZorro обратиться с требованием к заказчику. Заказчик может внести изменения в тендерную документацию до истечения срока подачи предложений.

Порядок взаимодействия системы закупок и реестра ГФС с целью проверки налоговой задолженности участников закупок урегулирован совместным приказом Минэкономразвития и Минфина №37/11.

Интеграция с реестром налоговой службы (ГФС) – очередной шаг на пути к "безбумажным закупкам". Ранее ProZorro интегрировалась с ЕГР и госреестром лекарственных средств. Продолжается электронизация тендерной документации. В планах до конца года – интеграция с Государственной казначейской службой Украины, которая даст возможность автоматической передачи данных о осуществления оплаты по договорам о закупке.