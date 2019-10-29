Херсонскую нефтеперевалку Курченко повторно выставили на продажу со сниженной ценой

Об этом свидетельствуют данные на сайте электронной площадки СЭТАМ, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 ноября.

По состоянию на 29 октября документы подали три участника, данные которых не раскрываются. Ни один из них на текущий момент к торгам пока не допущен, поскольку нет подтверждения уплаты гарантийного взноса, который составляет 8 млн грн или 5% от стартовой цены.

Как сообщалось, на предыдущие торги 9 октября заявки подавали шесть участников, однако аукцион не состоялся, поскольку ни один из них не уплатил гарантированный взнос, который на тот момент был 10,07 млн грн.

Начальная цена реализации составляла 201,5 млн грн.

Согласно информации в реестре судебных решений, между НБУ и ПАО "Реал Банк" был подписан договор о предоставлении стабилизационного кредита для поддержания ликвидности путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 800 млн грн на срок с 8 ноября 2013 года до 1 ноября 2015 года. С целью обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору имущественный поручитель Реал Банка – ООО "Всеукраинский промышленный союз" передал управлению Нацбанка имущественный комплекс Херсонской нефтеперевалки.

Напомним, ранее подконтрольная структурам беглого Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением Приморского суда Одессы была передана в управление ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП).

В конце июля 2019 года Киевский районный суд Одессы передал недвижимое имущество нефтеперевалки уже в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).