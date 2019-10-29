Рада на пятом году рассмотрения приняла закон о запрете закрытых пляжей

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0869 во втором чтении проголосовали 314 народных депутатов.

Закон направлен на обеспечение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

В частности, законом запрещается ограничение права общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам, а также вводится положение о том, что препятствование такому доступа является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос.

Законом запрещается обустройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к берегам рек, водоемов и островов, кроме земель охранных зон, зон санитарной охраны, санитарно-защитных зон, а также земельных участков, на которых расположены гидротехнические сооружения, объекты повышенной опасности, пансионаты, объекты реабилитации, спорта, санатории и другие лечебно-оздоровительные учреждения, детские оздоровительные лагеря.

При этом законом предусмотрено, что установка таких ограждений, а также взимание платы за доступ к берегам водоемов является основанием для прекращения права пользования земельными участками.

Кроме того, законом установлены штрафы в размере от 200 до 1000 необлагаемых налогом минимумов (3,4-17 тыс. грн) за ограничение любым способом беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования.