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29.10.19 19:34

Нацбанк изменил тарифы на выдачу наличных денег банкам

Правление Национального банка Украины постановлением №122 от 23 октября дифференцировало тарифы на выдачу наличных банкам для улучшения тарифной политики в сфере расчетно-кассового обслуживания

Нацбанк изменил тарифы на выдачу наличных денег банкам

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Для улучшения тарифной политики в сфере расчетно-кассового обслуживания правление Национального банка Украины 23 октября 2019 года приняло постановление №122, которым дифференцированы тарифы на выдачу наличных", - сказано в сообщении.

Если раньше банки получали у Национального банка наличные всех номиналов по одинаковому тарифу, то теперь получать наличные наивысших номиналов станет дороже.

Это сделано для того, чтобы обеспечивать разменность денег в обращении и стимулировать банки получать не только высокие номиналы банкнот. Так, граждане и кассиры будут иметь различные банкноты для размена и выдачи остальных во время расчетов.

Запасы наличности Национального банка Украины хранятся в 71 подразделении - Центральном хранилище, 5 региональных подразделениях Национального банка, а также в 65 помещениях уполномоченных банков.

На сегодня уполномоченными банками являются "Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль" и ПУМБ.

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