"Правэкс-Банк" увеличил чистый убыток на 70%

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый убыток за третий квартал 2019 года составил 30,29 млн грн, что на 82,8% больше, чем за тот же период годом ранее.

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 299,12 млн грн.

Активы банка за девять месяцев выросли на 14,9% – до 5,17 млрд грн, в том числе кредиты клиентам увеличились на 5,6% и составили 1,29 млрд грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 28,7% – до 3,21 млрд грн, а собственный капитал уменьшился на 2,4% – до 1,96 млрд грн.

Уставный капитал за девять месяцев сохранился на уровне 1,05 млрд грн.

"Правэкс-Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 июля 2019 года по размеру общих активов (4,861 млрд грн) "Правэкс-Банк" занимал 27 место среди 76 действующих банков в стране.