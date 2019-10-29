БизнесЦензор

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29.10.19 17:57

В Мариуполе открыли центр развития стартапов

В рамках инвестиционного форума в Мариуполе президент Владимир Зеленский и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров открыли первый в Восточной Украине центр развития стартапов и новое пространство для обучения и развития IТ-инициатив региона "1991 Mariupol".

В Мариуполе открыли центр развития стартапов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Украина – инновационная держава, которая оказалась в необычных условиях, поэтому развивает новые бизнес-модели и собственный путь. Мариуполь ежегодно выпускает 6 тыс. программистов. Если этим ребятам дать возможность работать здесь, то город превратится в центр инноваций. Я хочу, чтобы словосочетание "Мариупольский Стартап" звучало достойно и понятно для каждого инвестора", – отметил Зеленский во время открытия "1991 Mariupol".

Основатели стартап-центра рассчитывают, что сочетание промышленного потенциала Мариуполя и большого количества талантливых IТ-специалистов в регионе будет способствовать созданию многих удачных инновационных проектов.

"Центр развития, хаб, коворкинг создан на базе библиотеки. Подобную идею мы рассматриваем для открытия национальной сети образовательных хабов для обучения украинцев диджитал навыкам. В конце зимы 2020 года планируем запустить образовательную онлайн-платформу. А уже весной – первый хаб", – добавил Федоров.

Планируется, что в "1991 Mariupol" будут проводиться акселерационные и образовательные программы для молодежи, предпринимателей и IТ-специалистов, будут стажироваться студенты, сотрудники госорганов и промышленных предприятий. Также создан коворкинг для работы молодых стартап команд и ІТ-предпринимателей с доступом к специальным техническим и нетехническим партнерским условиям.

"Большой эксперимент, направленный на то, чтобы подружить стартапы и промышленный город", – так охарактеризовал "1991 Mariupol" один из основателей украинской технологической организации SocialBoost, которая инициировала создание стартап-центра, Денис Гурский.

Во время открытия сразу пять стартапов представили свои проекты президенту:

Центр развития стартапов "1991 Mariupol" создан в партнерстве USAID, EIB, мэрии города и 1991.

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