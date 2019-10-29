В Мариуполе открыли центр развития стартапов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Украина – инновационная держава, которая оказалась в необычных условиях, поэтому развивает новые бизнес-модели и собственный путь. Мариуполь ежегодно выпускает 6 тыс. программистов. Если этим ребятам дать возможность работать здесь, то город превратится в центр инноваций. Я хочу, чтобы словосочетание "Мариупольский Стартап" звучало достойно и понятно для каждого инвестора", – отметил Зеленский во время открытия "1991 Mariupol".

Основатели стартап-центра рассчитывают, что сочетание промышленного потенциала Мариуполя и большого количества талантливых IТ-специалистов в регионе будет способствовать созданию многих удачных инновационных проектов.

"Центр развития, хаб, коворкинг создан на базе библиотеки. Подобную идею мы рассматриваем для открытия национальной сети образовательных хабов для обучения украинцев диджитал навыкам. В конце зимы 2020 года планируем запустить образовательную онлайн-платформу. А уже весной – первый хаб", – добавил Федоров.

Планируется, что в "1991 Mariupol" будут проводиться акселерационные и образовательные программы для молодежи, предпринимателей и IТ-специалистов, будут стажироваться студенты, сотрудники госорганов и промышленных предприятий. Также создан коворкинг для работы молодых стартап команд и ІТ-предпринимателей с доступом к специальным техническим и нетехническим партнерским условиям.

"Большой эксперимент, направленный на то, чтобы подружить стартапы и промышленный город", – так охарактеризовал "1991 Mariupol" один из основателей украинской технологической организации SocialBoost, которая инициировала создание стартап-центра, Денис Гурский.

Во время открытия сразу пять стартапов представили свои проекты президенту:

Dosvit - IТ-платформа, которая помогает общинам создавать современные официальные сайты по IТ-канонам и подключать необходимые приложения в соответствии с потребностями общин.

Citybot Назар - муниципальный чатбот Мариуполя, информирующий граждан о состоянии коммунальных дел - от плановых ремонтов к срокам отключения водоснабжения.

ГСЧС-101 - приложение для экстренного вызова помощи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Hromada - мобильное приложение и программное обеспечение для инфотерминалов, позволяющее жителям общины или города быть в курсе новостей и событий.

Открытая власть - аналитический вебсервис для мониторинга работы и выявления коррупционных связей среди политиков, чиновников, государственных, коммунальных предприятий и организаций.

Центр развития стартапов "1991 Mariupol" создан в партнерстве USAID, EIB, мэрии города и 1991.