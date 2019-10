Рада утвердила введение обмена налоговой информацией с США (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0001 проголосовали 310 народных депутатов.

Соглашение вступает в силу с даты письменного уведомления Украиной США о завершении всех внутригосударственных процедур и создает правовые основания для раскрытия банками Украины информации о счетах налогоплательщиков США в украинских финансовых организациях.

Верховная Рада также 320 голосами приняла в первом чтении связанный законопроект №2102, которым вносятся изменения в законодательство в связи с ратификацией соглашения о FATCA.

В частности, в законы "О банках и банковской деятельности" и "О депозитарной системе Украины" вносятся изменения, согласно которым банковская тайна и информация из системы депозитарного учета будет раскрываться Государственной налоговой службе в случаях и в объеме, определенных соглашением FATCA.

Рада 295 голосами также поддержала в первом чтении связанный законопроект №2103 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Законопроектом, в частности, предложены определения понятий: "подотчетный счет" и его владельцы, "финансовый агент" и "финансовый счет". Также установлены особенности представления отчетности по подотчетным счетам; сбора и получения налоговой информации контролирующими органами от финансовых агентов; наложения штрафов за непредставление таких данных.

Как пояснили в пресс-службе Министерстве финансов, указанные изменения в законодательство позволят осуществлять обмен информацией не только в рамках Соглашения по применению положений FATCA, но и в рамках других международных договоров. В том числе, Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах от 29 октября 2014 года (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information), к которому Украина планирует присоединиться в ближайшее время.

В Минфине почеркнули, что ратификация Соглашения по применению положений FATCA и принятие законопроектов №2102 и №2103 позволит в автоматическом режиме предоставлять налоговой службе США данные о счетах, открытых налогоплательщиками США в украинских финансовых учреждениях. При этом предоставление подобной информации налоговой службой США о счетах, открытым налогоплательщиками Украины в финансовых учреждениях США, Соглашением не предусмотрено.

"Итак, автоматический обмен информацией будет осуществляться в одностороннем порядке, но Украина в дальнейшем сможет провести консультации с Соединенными Штатами о внесении изменений в Соглашение в части введения двустороннего обмена", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, указанное соглашение было подписано между правительствами США и Украины 7 февраля 2017 года в Киеве.

Закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), был принят США в 2010 году, и направлен против уклонения американских граждан и резидентов от уплаты налогов.

Закон вступил в силу в 2014 году, FATCA обязывает иностранные финансовые организации отчитываться перед Службой внутренних доходов США о движении средств американских налогоплательщиков.

FАТСА содержит требования к иностранным финансовым организациям в части заключения специального соглашения с Налоговой службой США (IRS) об осуществлении контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информировании о них Налоговой службы США.