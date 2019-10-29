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29.10.19 17:40

Импорт автомобилей с начала года достиг $2,6 миллиарда, – ГФС

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-сентябре 2019 года составляет $2,6 млрд.

Импорт автомобилей с начала года достиг $2,6 миллиарда, – ГФС

Об этом сообщила Государственная фискальная служба, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии – на сумму $504,1 млн. На втором месте – импорт из Японии, который составляет $406,2 млн. Замыкает тройку лидеров США с результатом $352,4 млн.

Также в ГФС сообщили, что в январе-сентябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму $9,13 млн. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

Как сообщалось, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил $2,24 млрд.

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