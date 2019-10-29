Мининфраструктуры рассматривает возможность передачи в концессию аэропорта "Львов"

Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий в кулуарах инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine, открывшегося в Мариуполе 29 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Среди государственных аэропортов у нас только два – "Борисполь" и "Львов". Рациональнее говорить сначала о концессии "Львова", – сказал Криклий.

Он отметил, что аэропорт "Борисполь" уже имеет собственную стратегию развития, которую сейчас успешно реализует собственными силами, и ее также необходимо учитывать.

"У концессии очень простая формула. Если проект проблемный или убыточный, его можно передавать на очень выгодных условиях концессионеру под обязательства увеличить транспортный поток и тому подобное. Если это прибыльная деятельность, как в случае "Борисполя", вопрос неоднозначный. Потому что "Борисполь" в среднем растет по пассажиропотоку на 15-20% ежегодно. Если какой-то инвестор готов взять на себя обязательства в два или в три раза быстрее наращивать пассажиропоток, тогда уже можно говорить. Но я не уверен, что кто-то возьмет на себя такие обязательства", – отметил Криклий.

Как сообщалось, в сентябре Министерство инфраструктуры сообщило, что готовит пилотные проекты по передаче в концессию региональных аэропортов.

Ранее Министерство инфраструктуры под руководством Владимира Омеляна планировало передать в концессию международные аэропорты "Борисполь" и "Львов" им. Данила Галицкого с привлечением региональных аэропортов.