Концессией портов "Ольвия" и "Херсон" интересуются компании из Катара и Сингапура, – Криклий

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Заявки на концессию портов "Ольвия" и "Херсон" уже подают, хотя время до конца декабря еще есть. Уже есть четыре-пять заявок (на оба порта), а когда мы проводили конференцию, у нас было около 30 участников, и 2/3 из них - международные компании не с локального рынка. Так что разговоры о том, что придут наши (украинские) компании и заберут в концессию, пока не оправдались", - отметил Криклий.

По словам Криклия, некоторые из компаний, заинтересовавшихся концессией, уже инвестировали в Украину и готовы продолжать свою работу в стране.

"Среди компаний, которые уже подали заявки, есть и иностранные, и украинские инвесторы. Есть заявки из Китая, Катара, Сингапура и еще несколько", - уточнил министр.

Как сообщалось, 18 октября Министерство инфраструктуры начало прием заявок на участие в концессионном конкурсе морского порта "Ольвия".

О начале проведения конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, так называемая проектная компания), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

ТЭО пилотных проектов были разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.