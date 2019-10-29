Рада одобрила введение штрафов за "кнопкодавство"

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2148 первого заместителя главы ВР Руслана Стефанишина ("Слуга народа") в первом чтении проголосовали 287 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом голосования на заседании парламента вместо другого народного депутата.

В связи с этим предлагается дополнить Уголовный Украины статьей 3642 "Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины", которой предусмотреть наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тыс. грн).

При этом Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить видеофиксацию пленарных заседаний таким образом, который позволит устанавливать нарушения народными депутатами требований относительно личного голосования.