Госдолг вырос за месяц на $1 миллиард, – Минфин

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В то же время в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 69,44 млрд грн или на 3,4% – до 1,998 трлн грн.

С начала года, за январь-сентябрь, госдолг вырос на $4,64 млрд, или 5,9% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 170,7 млрд грн, или 7,9% в гривневом эквиваленте.

Как сообщалось, по данным Минфина, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в августе 2019 года сократился на 0,57%, или на $0,47 млрд, – до $81,92 млрд.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на $2,02 млрд, или на 2,6%, до $78,32 млрд. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, до 2,169 трлн грн. По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до 62,7% с 71,8% в 2017 году.