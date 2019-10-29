Запрет на импорт продуктов обходится каждому россиянину в 3 тысячи рублей в год, – исследование

К таким выводам пришли экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР в совместном исследовании эффектов продуктового эмбарго, действующего пять лет, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Как отмечают авторы исследования, это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины – и соответствующий рост расходов на питание для тех, кто находится за чертой бедности.

"Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана. Хотя немногие отрасли промышленности продемонстрировали положительный эффект от политики импортозамещения, большинство из них недостаточно эффективны, чтобы изменить динамику цен", – заключается в исследовании.

По оценкам авторов исследования, 84% из 445 млрд руб. потерь, которые несут потребители, ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей – но большинство позиций списка санкционных товаров заместить так и не удалось. 13% составили чистые потери для экономики. Еще 3% уходят к новым поставщикам более дорогой продукции из-за границы.

Исключение составляют лишь птица, свинина и помидоры – товары, которые экономисты отнесли к группе "успех импортозамещения". Реальные цены них выросли к 2016 году – но последующий рост внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение цен ниже уровня 2013 года и рост потребления. Общие выгоды потребителей от импортозамещения свинины, птицы и помидоров оцениваются авторами исследования в 75 млрд руб. в год.

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Напомним, продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль.

С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки свежих, охлажденных или замороженных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции), свиного жира и жира домашней птицы, жира крупного рогатого скота, овец или коз, животного масла.