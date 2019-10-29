Закрытый из-за санкций завод Дерипаски займется майнингом криптовалюты

Об этом рассказал сам Мариничев, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Указанный завод принадлежит "Русалу" российского олигарха Олега Дерипаски и был законсервирован в августе 2018 года, поскольку лишился возможности поставлять свою продукцию в США после введения санкций. Представитель "Русала" подтвердил, что RMC арендует помещения на территории предприятия.

По словам Мариничева, RMC заинтересована в создании на базе НАЗа цифрового хаба, который займется продажей вычислительных мощностей за рубеж.

"Сейчас завод для "Русала" убыточен, подведенная к нему электроэнергия практически не утилизируется, людям, проживающим в моногороде рядом с заводом, негде работать. Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис, то есть предоставлять IТ-услугу", – рассказал Мариничев.

По словам бизнесмена, подобная услуга могла бы быть интересна, например, тем, кто хотел бы заниматься майнингом криптовалют, развитием нейросетей и искусственного интеллекта.

По словам источников РБК, оборудование для майнинга на Надвоицком алюминиевом заводе также размещает компания Cryptouniverse. Ее гендиректор Михаил Квасников подтвердил, что с начала года она поставила оборудование на эту площадку.

"В Иркутской области тариф на электричество ниже, чем в Карелии, но в Надвоицы легче добраться", – отметил бизмесмен.

В 2017 году RMC уже создала майнинговую ферму на технополисе "Москва", расположенном на территории бывшего автомобильного завода "Москвич", а также два майнинговых пула: для добычи биткоина (BitcoinRussia) и эфира. BitcoinRussia просуществовал примерно три года, но с апреля-мая все мощности с "Москвича" были выведены, так как их содержание стало невыгодным.

Как сообщалось, в конце января Минфин США исключил "РусАл" из санкционного списка, оставив в нем основателя компании Олега Дерипаску, которому в рамках сделки пришлось отказаться от контроля в En+, основном акционере "РусАла".

Санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля 2018 года. В Минфине США позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями.

В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal, после чего менеджмент компании длительное время согласовывал план выведения ее из-под действия санкций с Минфином США.