Fitch присвоило рейтинг новым евробондам "Нафтогаза"

Об этом говорится в релизе агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось со ссылкой на источник в банковских кругах, "Нафтогаз" планирует разместить евробонды на $500 млн сроком обращения пять-семь лет. Встречи с инвесторами начнутся 30 октября и пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организатором назначен Citi.

Напомним, "Нафтогаз Украины" в июле разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: 600 млн евро на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на три года. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США. Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро – около 7,5%.

В частности, Европейский банк реконструкции и развития приобрел 20% (на 120 млн евро) выпущенных "Нафтогазом" 5-летних евробондов на сумму 600 млн евро.

В ЕБРР отмечали, что поступления по еврооблигациям "Нафтогаз" будет использовать для общих корпоративных целей, включая финансирование закупок газа. В то же время финансирование банка будет направлено исключительно на закупку газа для предстоящего отопительного сезона 2019/2020.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.