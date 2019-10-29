В порту Мариуполя построят новый зерновой терминал (обновлено)

Подписание документа состоялось в ходе инвестиционного форума в Мариуполе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Меморандум предусматривает реализацию в порту "Мариуполь" инфраструктурного проекта, который обеспечит привлечение суммарно более 1,3 млрд грн инвестиций в развитие инфраструктуры и увеличит грузопотоки на 2,3 млн тонн", – прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, в рамках этого документа также запланирована реконструкция двух причалов, строительство второй очереди зернового терминала и создание единого перегрузочного комплекса пищевых и наливных продовольственных грузов.

Как уточнили в пресс-службе АМПУ, меморандум предусматривает реализацию проекта по развитию причальной инфраструктуры порта, строительства зернового терминала в тылу причала №3 и создание единого перегрузочного комплекса пищевых и наливных продовольственных грузов в тылу второго и третьего причалов морского порта Мариуполь.

"Он учитывает все составляющие проекта – реконструкцию причалов, строительство новых перегрузочных мощностей и, что самое главное, обеспечение их работы соответствующими объемами грузов в размере не менее 2,3 млн тонн в год. Это позволит Мариуполю стать одним из самых важных логистических центров для экспорта аграрной продукции на юго-востоке Украины", – отметил глава АМПУ Райвис Вецкаганс.

Согласно тексту меморандума, АМПУ обязуется обеспечить своевременное проектирование и реконструкцию гидротехнической части второго и третьего причалов.

Мариупольский морской торговый порт, со своей стороны, обязуется обеспечить строительство зернового терминала в тылу причала №3 и обеспечить объемы грузопереработки (через причалы №№ 2-4 морского порта Мариуполь) не менее, чем 2,3 млн тонн в год.

В свою очередь, "Кофко Агри Ресорсиз Украина" и ООО "СТТ", после реализации АМПУ и ММТП своей части работ, обязуются обеспечить перевалку через новый терминал Мариупольского порта подсолнечного масла объемом не менее 400 тыс. тонн в год, шрота подсолнечника гранулированного – не менее 400 тыс. тонн в год, зерновых грузов – не менее 400 тыс. тонн в год.

Как сообщалось, в порту Мариуполя готовится к реализации проект крупнейшего в регионе специализированного перегрузочного комплекса для зерновых грузов, где можно будет хранить одновременно более 130 тыс. тонн зерна и ежегодно переваливать около 2,5 млн тонн.

Компания "КОФКО Агри Ресорсиз Украина", была основана в 2008 году, входит в состав китайской зерновой корпорации COFCO Corporation. В декабре 2015 года компания приобрела международную аграрную корпорацию с активами в Украине Noble Agri.

В 2016 году Cofco открыла зерновой терминал в порту Николаева.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии - 4,2 км.