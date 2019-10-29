Перевалка грузов в порту Мариуполя вырастет на 10%, – АМПУ

Об этом сообщил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы анализируем ситуацию и ожидаем, что в этом году объем увеличения грузооборота (в порту "Мариуполь") будет в районе 8-10% по сравнению с предыдущим годом", – сказал Вецкаганс.

При этом он добавил, что в 2020 году АМПУ нацелена выйти на 7 млн тонн грузооборота.

Кроме того, по словам Вецкаганса, несмотря на задержку судов в Керченском проливе Российской Федерацией, грузоперевозчики уже приспособились ко всем техническим барьерам.

"В настоящее время бизнес адаптировался к технологическим вопросам. Определенное технологическое изменение уже произошло, и транспортные схемы адаптировались к появившимся техническим барьерам – мы уже видим увеличение грузопотока", – добавил Вецкаганс.

Как сообщалось, объем перевалки грузов в Мариупольском морпорту в 2018 году сократился на 9,62% по сравнению с 2017 годом – до 5,89 млн тонн.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.