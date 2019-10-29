Крупный бизнес назвал сельское хозяйство приоритетной для инвестиций отраслью, – опрос

Об этом свидетельствует опрос Американской торговой палаты (American Chember of Commerce, AmChem) относительно бизнс-климата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Три наиболее привлекательные отрасли для инвестиций: сельское хозяйство, IT и традиционная и возобновляемая энергетика", – огласила результаты опроса главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная в ходе Аервого инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября.

Согласно данным опроса, 82% опрошенных компаний планируют расширять свой бизнес в Украине в ближайшие пять лет, только 5% указали, что не имеют таких планов, а 13% не смогли дать определенного ответа.

Помимо этого, 88% участников опроса ожидают роста доходов, в частности - треть ожидает роста на 10%, еще почти столько же – более чем на 10%, увеличение более чем на четверть ожидают 7% опрошенных.

Говоря о предстоящем повышении заработных плат, 46% представителей крупного бизнеса высказали планы повышения их на 5-10%, еще около трети – более чем на 10%.

В то же время 74% участников опроса отметили, что наибольшим барьером для бизнеса являются суды, 51% – налоговые органы, 48% – правоохранительные органы. При этом 41% участников опроса отметили, что сталкивались с коррупцией в Украине на протяжении последнего года, еще 48% негативно ответили на этот вопрос.

Как указала Кошарная, 84% участников опроса полагают, что власть намерена открывать рынок Украины для иностранных инвестиций, 16% придерживаются противоположного мнения.

Около половины участников опроса ведут бизнес в Украине свыше 20 лет, 41% – более 10 лет.