Минэкономики ждет роста иностранных инвестиций в 2020 году до $5 миллиардов

Об этом заместитель министра экономики Сергей Николайчук заявил в ходе 18-го Форума финансовых директоров в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже видим возможность притока ПИИ в $5-6 млрд, если будут реализованы те проекты, о которых ныне идут переговоры", – сказал Николайчук.

Заместитель министра также отметил, что считает реальным реализацию оптимистического прогноза развития экономики, который предусматривает рост ВВП в 2020 году на 4,8% по сравнению с 3,7% по консервативному сценарию.

В то же время руководитель направления инвестиционного бизнеса Ukrsibbank BNP Paribas Group Сергей Ягнич отметил, что его оценка ППИ в следующем году – привлечение $3-4 млрд.

Как сообщалось, Кабинет министров в программе деятельности правительства установил цель привлечь за пять лет $50 млрд ПИИ, чтобы за этот период добиться прироста реального ВВП на 40%.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала в 2018 году вырос на $690 миллионов.

В первом полугодии 2019 года прирост инвестиций составил $840 млн.