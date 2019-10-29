Гончарук назвал ситуацию вокруг "Приватбанка" ключевым ориентиром для инвесторов

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в ходе инвестиционного форума в Мариуполе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас не диктатура, нет возможности ввести военное положение и сказать каждому судье, каким образом ему нужно себя вести. Но наша команда будет работать и сделает все зависящее от нас, чтобы защитить украинского плательщика налогов, и для того, чтобы защитить макростабильность страны. А тот кейс ("Приватбанка", – ред.), о котором вы упомянули, – он является ключевым и знаковым в этой борьбе", – сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что инвестиции не придут в страну, если инвесторы не убедятся в том, что кейс "Приватбанка" не может быть решен за счет налогоплательщиков.

"Если инвесторы не увидят, что правила изменились, что нельзя просто взять и за счет плательщиков налогов попробовать решить все проблемы, если люди не увидят, что правила изменились, то инвестиции сюда не придут. Мы очень хорошо это понимаем. Поэтому макростабильность для нас и интересы государства, и интересы плательщиков налогов являются точно ключевыми", – сказал Гончарук.

Премьер также отметил, что Украине необходимы диалог и совместные решения с международными партнерами.

"Не так давно делегация наших министров работала в США, и мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из Международного валютного фонда приедут в Украину, и мы рассчитываем на то, что все-таки достигнем договоренности относительно формата новой программы", – добавил Гончарук.

При этом глава Кабмина отрицает влияние олигарха Игоря Коломойского и представителей другого большого украинского либо международного бизнеса на правительство Украины.

"Комментируя влияние господина Коломойского на украинское правительство, могу прямо сказать, что никакого влияние это лицо, как и какое-либо другое лицо, или какой-либо другой представитель и украинского и международного большого бизнеса, влияния не имеет. Мы ориентируемся исключительно на интересы украинцев и украинских плательщиков налогов", – заверил Гончарук.

Читайте также: Зеленский исключил возможность возврата "Приватбанка" бывшим владельцам (обновлено)

Как сообщалось, в ходе выступления на инвестфоруме в Мариуполе президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что власти не будут возвращать бывшим владельцам ликвидированные и национализированные банки.

При этом глава государства подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, на минувшей неделе пресс-служба Офиса президента по итогам встречи главы ОП Андрея Богдана с послами стран "Большой семерки" распространила заявление, в котором подчеркивается, что "какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного "Приватбанка" бывшим акционерам".

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.

Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов.