Гончарук заявил о компромиссе с табачными компаниями по поправке Дубинского

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если комментировать ситуацию с табачными компаниями, то мы на прошлой неделе с ними встретились, расставили точки над "і"и уже нашли некоторое решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Мариуполе во вторник.

Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.

После этого табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, объявила об остановке производства с 11 октября. Поправку раскритиковали также другие крупнейшие производители сигарет.