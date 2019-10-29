Миссия МВФ вернется в Украину в ближайшие недели, – Гончарук

Об этом со ссылкой на прямую видео-трансляцию форума сообщает БизнесЦензор.

"Нам нужно искать диалог и общие решения с нашими международными партнерами", – сказал Гончарук.

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из МВФ приедут в Украину, чтобы еще раз проговорить. Мы рассчитываем на то, что мы достигнем договоренности относительно формата новой программы", - добавил он.

Как сообщалось, после переговоров с украинской делегацией в Вашингтоне директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон 18 октября сообщил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется в Украину для переговоров о новой программе кредитования в течении ближайших недель , уточнив, что речь идет о новой трехлетней программе, а ее объем еще обсуждается.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина рассчитывает достичь соглашения об условиях новой программы кредитования с Международным валютным фондом (staff level agreement) после переговоров в Вашингтоне в октябре и открыть новую программу сотрудничества с МВФ в декабре 2019 года.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину 26 сентября, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.