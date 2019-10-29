Зеленский назначил четырех временных членов Нацкомиссии по тарифам (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы №№778-783 от 29 октября обнародованы на сайте главы государства.

В частности, президент уволил с должностей членов НКРЭКУ Александра Формагея и Евгения Магльованного.

В то же время членами Нацкомиссии назначены Руслан Кайдаш, Ольгу Бабий, Алексей Магда и Валерий Тарасюк. Все они назначены членами Нацкомиссии до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам конкурса и не больше, чем на три месяца.

Согласно данным на сайте главы государства, Руслан Кайдаш с 2004 года работает в НКРЭКУ, занимает должность заместителя директора департамента по регулированию отношений в сфере энергетики - начальника управления ценовой и тарифной политики в сфере электроэнергетики.

Алексей Магда в 2009-2012 годах работал в ООО "Востокэнерго", в 2013-2014 годах возглавлял "ДТЭК Днепроэнерго" Рината Ахметова. С 2015 года работал в НЭК "Укрэнерго".

Ольга Бабий известна как вице-президент ассоциации "Укрводоканалэкология".

Эти три временных члена НКРЭКУ участвовали в конкурсе на должности постоянных членов Нацкомиссии в 2018 году.

Валерий Тарасюк уже был членом НКРЭКУ в 2014-2016 годах, до этого он с 2006 года работал в принадлежащем россиянам холдинге "ВС Энерджи Украина".

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Как сообщалось, 8 октября члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Александр Формагей и Евгений Магльованный решили покинуть занимаемые должности.

При этом Формагей признал, что после этого НКРЭКУ потеряет кворум для принятия решений, отметив, что президент имеет полномочия назначить временных членов регулятора сроком на три месяца.

В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, помимо ее главы Оксаны Кривенко, останется также Елена Антонова и Дмитрий Коваленко.

Напомним, из-за несвоевременного формирования Номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ и ухода на больничный члена комиссии Бориса Циганенко в конце ноября 2017 года НКРЭКУ уже утратила кворум.

В связи с этим 7 декабря Верховная Рада временно передала полномочия по формированию комиссии президенту,предоставив ему право назначать временных членов НКРЭКУ самолично.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах. В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, в том числе глава.