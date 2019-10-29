В домах Дубневича проходят обыски, – СМИ

Об этом со ссылкой на ZAXID.NET сообщает БизнесЦензор.

По данным источников издания, одновременно обыски продолжаются в нескольких зданиях, принадлежащих Дубневичу.

По какому делу проводятся обыски пока неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет.

Как сообщалось, ранее в интервью БизнесЦензору глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов признал влияние братьев Дубневичей на закупки компании в последние годы, подчеркнув, что в последнее время компания "очень активно отходит" от такой практики.

"Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей в последние годы являлась основным поставщиком крепежей, анкеров и других комплектующих для "Укрзализныци". Цены на них, по оценке СМИ, были завышены.

Евгений Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в 2017 году. Тогда братья Дубневичи были народными депутатами во фракции БПП. После проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах Богдан Дубневич также проиграл выборы по мажоритарному округу, а Ярослав сумел выиграть выборы и избрался в парламент, где он вошел в состав медицинского комитета Рады.