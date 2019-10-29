Владелец соцсети TikTok планирует провести IPO

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

ByteDance предпочла Гонконг Нью-Йорку, несмотря на недавние беспорядки в регионе. США – одна из стран, где компания сталкивается с растущим политическим давлением, отмечает газета. На прошлой неделе американские сенаторы Чарльз Шумер и Том Коттон попросили национальную разведку начать расследование в отношении TikTok.

Перед потенциальным листингом ByteDance все равно необходимо учесть опасения американских инвесторов и получить больше политической поддержки в США, отмечает собеседник FT. Для консультаций по вопросам американской госполитики ByteDance наняла специалистов юридической фирмы K&L Gates. Кроме того, по словам источников газеты, компания планирует продать свое новостное приложение TopBuzz, чтобы снизить растущую негативную реакцию в США.

ByteDance – один из самых дорогих стартапов в мире, который оценивается более чем в $75 млрд. Первым приложением компании стал агрегатор новостей Toutiao, а в 2016 г. был запущен TikTok. По данным TikTok, число его пользователей в мире превышает 500 млн, 40% из которых – моложе 18 лет.