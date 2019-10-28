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28.10.19 20:20

Кабмин сменил главу Агентства водных ресурсов

Кабинет министров на выездном заседании в Мариуполе в понедельник, 28 октября, уволил Ирину Овчаренко с должности председателя Государственного агентства водных ресурсов, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства первого заместителя председателя Михаила Хорева.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Кроме этого, Кабмин уволил Эдуарда Кругляка с должности заместителя министра развития общин и территорий и Юрия Лавренюка – с должности замминистра инфраструктуры.

В то же время правительство назначило Артема Биденко государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.

Кроме этого, Кабмин согласовал назначение председателем Волынской ОГА Юрия Погуляйко, Полтавской – Олега Синегубова, Сумской – Инну Пащенко, Хмельницкой – Дмитрия Габинета, Черновицкой – Сергея Осачука.

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