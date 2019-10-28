Кабмин выделил 300 миллионов на жилье переселенцев и участников АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутриперемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС.

Правительство также одобрило документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности, на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.